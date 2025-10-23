Nach Jahrzehnten bekommt ein von vielen Menschen frequentierter Ort in Magdeburg eine Bepflanzung.

Magdeburg. - Herbstzeit ist Pflanzzeit: Und so werden nun auch oberhalb des Magdeburger Tunnels neue Bäume gesetzt – ein Novum seit Jahrzehnten, seitdem die alten Bahnhofsbrücken im 19. Jahrhundert gebaut wurden. Damals fehlte angesichts des vielen Verkehrs schlicht der Platz. Heute fließt der Autoverkehr unterirdisch, und so ist Raum für Pflanztröge aus Stahl in Rostoptik.