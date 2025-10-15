Heizung und Wasser einfach abgestellt Mieterinnen in Magdeburg fassungslos: Nach 40 Jahren sollen sie raus aus der Wohnung
Schock für die Mieterinnen in der Magdeburger Badeteichstraße: Am Mittwoch wurde ihnen Strom, Wasser und Heizung abgestellt. Die Situation reiht sich in eine ganze Reihe Probleme im Block ein. Jetzt ziehen sie notgedrungen die Reißleine.
15.10.2025, 18:00
Magdeburg. - Von außen sehen die Plattenbauten in der Badeteichstraße grau, kalt und verlassen aus. Innen ist es warm und gemütlich - zumindest in der Wohnung von Hella Strube, einer der letzten verbliebenen Mieterinnen. Doch auch damit ist jetzt Schluss: Im Hauseingang hing am Dienstagmittag ein Schreiben, dass ab dem 15. Oktober Strom, Heizung und Wasser abgestellt werden. Es ist nicht das erste Mal.