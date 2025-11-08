Etliche Fragen bei der Einwohnerversammlung Mietexplosion und Aldi-Rückkehr: Was Magdeburger in Buckau umtreibt
Horrende Mieten und ein fehlender Discounter machen den Menschen im Magdeburger Stadtteil Buckau Sorgen. Bei der Einwohnerversammlung gab es Lösungsansätze.
Aktualisiert: 08.11.2025, 14:21
Magdeburg. - Zu DDR-Zeiten graues Industrieviertel, hat sich Buckau komplett gewandelt. Es ist ein lebendiger Stadtteil mit schicken neuen Wohnungen geworden. Doch die Aufwertung sorgt für steigende Mieten. Bezahlbarer Wohnraum und ein fehlender Discounter gehörten zu den Schwerpunkten der Einwohnerversammlung am Samstag, 8. November. Die Stadtspitze stellte sich vielen kritischen Fragen.