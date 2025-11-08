weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Etliche Fragen bei der Einwohnerversammlung: Mietexplosion und Aldi-Rückkehr: Was Magdeburger in Buckau umtreibt

Etliche Fragen bei der Einwohnerversammlung Mietexplosion und Aldi-Rückkehr: Was Magdeburger in Buckau umtreibt

Horrende Mieten und ein fehlender Discounter machen den Menschen im Magdeburger Stadtteil Buckau Sorgen. Bei der Einwohnerversammlung gab es Lösungsansätze.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 08.11.2025, 14:21
Bevor die Einwohnerversammlung in Buckau begann, machte der Linke Stammtisch Südost auf den fehlenden Discounter aufmerksam.
Bevor die Einwohnerversammlung in Buckau begann, machte der Linke Stammtisch Südost auf den fehlenden Discounter aufmerksam. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Zu DDR-Zeiten graues Industrieviertel, hat sich Buckau komplett gewandelt. Es ist ein lebendiger Stadtteil mit schicken neuen Wohnungen geworden. Doch die Aufwertung sorgt für steigende Mieten. Bezahlbarer Wohnraum und ein fehlender Discounter gehörten zu den Schwerpunkten der Einwohnerversammlung am Samstag, 8. November. Die Stadtspitze stellte sich vielen kritischen Fragen.