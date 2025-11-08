Horrende Mieten und ein fehlender Discounter machen den Menschen im Magdeburger Stadtteil Buckau Sorgen. Bei der Einwohnerversammlung gab es Lösungsansätze.

Bevor die Einwohnerversammlung in Buckau begann, machte der Linke Stammtisch Südost auf den fehlenden Discounter aufmerksam.

Magdeburg. - Zu DDR-Zeiten graues Industrieviertel, hat sich Buckau komplett gewandelt. Es ist ein lebendiger Stadtteil mit schicken neuen Wohnungen geworden. Doch die Aufwertung sorgt für steigende Mieten. Bezahlbarer Wohnraum und ein fehlender Discounter gehörten zu den Schwerpunkten der Einwohnerversammlung am Samstag, 8. November. Die Stadtspitze stellte sich vielen kritischen Fragen.