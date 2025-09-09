25 Jahre in Olvenstedt Mietvertrag läuft aus: Kulturscheune in Magdeburg bangt um Zukunft
Die Kulturscheune in Magdeburg-Olvenstedt gibt es nun schon seit 25 Jahren. Auch ein Bandmitglied von Tokio Hotel war dort schon Gast. Der Verein muss jedoch um seine Zukunft bangen.
Magdeburg. - Zehn eigene Veranstaltungen organisiert der Verein Kulturscheune Olvenstedt jedes Jahr. Hinzu kommt die Instandhaltung der Scheune an der Stephan-Schütze-Straße in Magdeburg. Seit nun 25 Jahren ist der Verein aktiv. Bald könnte jedoch das Aus der Kulturscheune drohen.