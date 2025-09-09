weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. 25 Jahre in Olvenstedt: Mietvertrag läuft aus: Kulturscheune in Magdeburg bangt um Zukunft

Die Kulturscheune in Magdeburg-Olvenstedt gibt es nun schon seit 25 Jahren. Auch ein Bandmitglied von Tokio Hotel war dort schon Gast. Der Verein muss jedoch um seine Zukunft bangen.

Von Lena Bellon 09.09.2025, 06:30
Die Kulturscheune Olvenstedt gibt es nun seit 25 Jahren. Die Mitglieder des Vorstands und der Beirat blicken jedoch besorgt in die Zukunft.
Die Kulturscheune Olvenstedt gibt es nun seit 25 Jahren. Die Mitglieder des Vorstands und der Beirat blicken jedoch besorgt in die Zukunft. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Zehn eigene Veranstaltungen organisiert der Verein Kulturscheune Olvenstedt jedes Jahr. Hinzu kommt die Instandhaltung der Scheune an der Stephan-Schütze-Straße in Magdeburg. Seit nun 25 Jahren ist der Verein aktiv. Bald könnte jedoch das Aus der Kulturscheune drohen.