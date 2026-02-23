Der Schritt in die Selbstständigkeit wirft viele Fragen auf – ein kostenloses Beratungsangebot in Magdeburg gibt Antworten und persönliche Unterstützung.

Magdeburg. - Wer den Weg in die Selbstständigkeit geht, steht oft vor organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Fragen. Für Migranten bieten die gewerblichen Kammern und das Projekt EMI ein kostenfreies und speziell zugeschnittenes Beratungsangebot an.

Anmeldungen sind unter www.ihk-magdeburg.de möglich. Der nächste Sprechtag findet am 6. März 2026 von 9 bis 12 Uhr in der IHK Magdeburg am Alten Markt statt.

In Einzelgesprächen erhalten Interessierte Informationen zum Aufbau einer selbstständigen Existenz. Themen sind unter anderem Geschäftsideen, Finanzierung, rechtliche Voraussetzungen und erste Schritte nach der Gründung. Um eine individuelle Beratung zu ermöglichen, werden die Termine persönlich vergeben. Bei Bedarf kann die Beratung auch in verschiedenen Sprachen erfolgen.

Die Sprechtage werden jeden zweiten Freitag im Monat angeboten. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, das EMI-Beratungszentrum, Telefon 0391/28877678, zu nutzen.