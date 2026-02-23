Die Plätze waren schnell ausgebucht. Erstmals hat Christian Eckart zu einer öffentlichen Veranstaltung in die Brauerei eingeladen. Doch das war erst der Anfang.

Nico und Odette Wolff (v.l.), Clémence Curial sowie Evamaria und Matthias Schmeier stoßen mit Braumeister Christian Eckart an.

Wolmirstedt. - Die alte Zuckerfabrik in Wolmirstedt lebt. Zum ersten Mal hat Braumeister Christian Eckart zum italienischen Frühstück in die neue Brauerei eingeladen und wurde dabei von einem italienischen Koch unterstützt. Während Christian Eckart mit selbstgebrautem Bier punktete, verblüffte der Koch mit flambierten Garnelen.