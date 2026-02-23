Christian Eckart startet mit italienischem Frühstück Brauerei in alter Zuckerfabrik: Selbstgebrautes Bier überzeugt
Die Plätze waren schnell ausgebucht. Erstmals hat Christian Eckart zu einer öffentlichen Veranstaltung in die Brauerei eingeladen. Doch das war erst der Anfang.
23.02.2026, 18:00
Wolmirstedt. - Die alte Zuckerfabrik in Wolmirstedt lebt. Zum ersten Mal hat Braumeister Christian Eckart zum italienischen Frühstück in die neue Brauerei eingeladen und wurde dabei von einem italienischen Koch unterstützt. Während Christian Eckart mit selbstgebrautem Bier punktete, verblüffte der Koch mit flambierten Garnelen.