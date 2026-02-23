Neben der Verkehrssituation rückt auch der Zustand des Parkplatzes am Gardelegener Gymnasium erneut in den Fokus. Schlaglöcher, marode Flächen und fehlende Kapazitäten beschäftigen Eltern seit Jahren, beim Landkreis stößt das auf taube Ohren.

In einem katastrophalen Zustand: Der Parkplatz am Gardelegener Gymnasium. Da hilft auch der Hinweis "Parken auf eigene Gefahr" nicht mehr viel.

Gardelegen - Im Zusammenhang mit der kritisierten Verkehrssicherheit vor dem Gardelegener Gymnasium zu den Stoßzeiten kam auch wieder das Thema Zustand des Parkplatzes wieder aufs Tapet, vielfach angesprochen von Eltern, die ihre Sprösslinge zur Schule bringen und auch wieder abholen müssen. Dabei stoßen sie auf taube Ohren beim Landkreis.