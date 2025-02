Neuheit in der Gastronomie Milchkuranstalt plant erstes Magdeburger Milch-Fest

Das Team der Schweizer Milchkuranstalt in Magdeburg plant die Events der Sommersaison. Zu den Höhepunkten der Open-Air-Gastronomie gehört auch ein einzigartiges Fest rund um die Milch. Was es damit auf sich hat und was 2025 sonst noch geplant ist.