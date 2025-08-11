Ausgebüxt in eine Gartensparte. Abgehauen mitten beim Ausflug im Harz. Eine Magdeburger lebt mit einem Affen zusammen - und schreibt nun die gemeinsame Geschichte auf. Ein Spaß für die ganze Familie soll es sein.

Mit Affe „Judy“ unter einem Dach: Magdeburgerin packt über ihre Affenliebe aus

Ilona Kaßner in Magdeburg-Ottersleben schaut in das Gehege auf ihrem Hof mit den Affen.

Magdeburg. - Die meisten Magdeburger wissen: Ottersleben ist nicht nur für Schlope, Heimatfest und Zusammenhalt, sondern auch für kuriose Geschichten bekannt. So wird sich mancher noch erinnern, dass unter den Einheimischen bisweilen auch exotische Tiere lebten und leben und für Schlagzeilen gut sind. Manche werden gar zu Fernsehstars - oder sind wie jetzt sogar die Hauptfiguren in einem Buch.