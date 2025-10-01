Ein brachliegendes Areal an der Elbe soll Magdeburg verändern – nun gibt ein neuer Plan Antworten auf offene Fragen.

Kleiner Stadtmarsch Magdeburg: Neuer Enwurf zum Wohnen mit Blick auf Elbe und Dom

Zugewuchertes Straßenpflaster lugt durch den Bewuchs der derzeitigen Brache der Schleusenstraße. Magdeburger Wohnungsbaugenossenschaften und die Wobau wollen hier investieren.

Magdeburg. - Zwischen Kleinem Stadtmarsch und Stadtparkstraße könnte bald etwas entstehen, das als neues Magdeburger Aushängeschild an der Elbe für Aufsehen sorgt. Auf einer seit dem Zweiten Weltkrieg brachliegenden Fläche an der Schleusenstraße und auf der ehemaligen Kleingartenanlage „Am Domfelsen“ soll ein neues Quartier entstehen. Doch bevor die ersten Bagger rollen, musste ein langer Weg voller Ideen, Streitpunkte und Prüfungen zurückgelegt werden. Herausgekommen sind neue Visualisierungen für einen „Grünen Stadtmarsch“ samt Film und eine Perspektive für das Vorhaben.