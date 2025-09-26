Vorbei an Erdmännchen und Löwen Mit Bilderstrecke: So lief der 1. Magdeburger Zoolauf
Im Zuge der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen hat der Zoo gemeinsam mit dem Verein Magdeburger Laufkultur einen Lauf initiiert. Er fand am Freitagabend, 26. September, statt.
Aktualisiert: 26.09.2025, 19:41
Magdeburg. - Premiere im und um den Magdeburger Zoo: Zum 1. Mal fand am Freitag, 26. September, der Magdeburger Zoolauf statt. Innerhalb weniger Wochen organisiert, fanden sich mehr als 300 Läuferinnen und Läufer ein. Einige Impressionen.