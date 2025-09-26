Im Zuge der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen hat der Zoo gemeinsam mit dem Verein Magdeburger Laufkultur einen Lauf initiiert. Er fand am Freitagabend, 26. September, statt.

Beim 1. Magdeburger Zoolauf stand der Spaß im Vordergrund.

Magdeburg. - Premiere im und um den Magdeburger Zoo: Zum 1. Mal fand am Freitag, 26. September, der Magdeburger Zoolauf statt. Innerhalb weniger Wochen organisiert, fanden sich mehr als 300 Läuferinnen und Läufer ein. Einige Impressionen.