Magdeburg. - Führungen durch den ehrwürdigen Magdeburger Dom erfreuen sich großer Beliebtheit bei Touristen wie bei Einheimischen. Was bereits am Tage eindrucksvoll ist, wird bei Nacht noch spannender. Das besondere Angebot der Nachtführungen startet an diesem Freitag, 18. Oktober, wieder.

Alle zwei Wochen, immer freitags, lädt Domführer Rolf Schrader gemeinsam mit Thorsten Keßler zu den wissenswerten Streifzügen im Halbdunkel durch die Kathedrale ein. „Die Besucher erwarten Geschichten rund um die Geschichte des Doms“, sagt Rolf Schrader.

Seit November 2006 führt er, der auf unterhaltsame Weise viel Wissenswertes über Orgel, Kaisergrab, Edithas Grabmal, den rund 2.000 Jahre alten Taufstein und vieles mehr zu berichten weiß, Besucher zu später Stunde durch den Dom. Zu all den Geschichten und Informationen wird zwischendrin auch Musik geboten. Mittlerweile sind es rund 26.000 Gäste, die er nachts durch Magdeburgs Wahrzeichen geführt hat, wie er sagt.

Die Nachtführungen, die jeweils etwa 70 Minuten dauern, starten jeweils um 22 Uhr. Einlass ist bereits ab 21.45 Uhr am Hauptportal. Pro Person kostet die Teilnahme ohne Ermäßigung 10 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf am Verkaufstisch zu den Öffnungszeiten des Doms. Teilnehmer werden gebeten, sich warm anzuziehen und wenn möglich eine Taschenlampe mitzubringen.

Die weiteren Termine für die Nachführungen in diesem Jahr sind: 1., 15. und 29. November sowie 13. und 27. Dezember 2024.

Neben den Führungsterminen gibt es auch für Gruppen ab 20 Personen die Möglichkeit außerhalb der Termine eine nächtliche Führung zu buchen. Das ist über das Dombüro unter der Telefonnummer 0391/5410436 möglich.