  4. Parkplatz abgesperrt: Mit LKA und Spürhund: Polizei in der Bahnhofstraße in Magdeburg im Einsatz

Am Donnerstag rückten mehrere Einsatzkräfte zu einem Parkplatz in der Bahnhofstraße aus. Darunter auch die Tatortgruppe des LKA und ein Spürhund. Was genau geschehen ist.

Von Tim Müller Aktualisiert: 07.08.2025, 14:25
Aufregung auf dem Parkplatz der Bundespolizei in Magdeburg. Am Donnerstag, 7. August 2025, rückten mehrere Einsatzfahrzeuge an, darunter auch ein Fahrzeuge der Spurensicherung des Landeskriminalamtes. Foto: Tim Müller

Magdeburg. - Aufregung in der Bahnhofstraße in Magdeburg. Am Donnerstag, 7. August, rückten mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Bundespolizei zu einem Parkplatz aus. Sogar das Landeskriminalamt war vor Ort.