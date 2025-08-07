Parkplatz abgesperrt Mit LKA und Spürhund: Polizei in der Bahnhofstraße in Magdeburg im Einsatz
Am Donnerstag rückten mehrere Einsatzkräfte zu einem Parkplatz in der Bahnhofstraße aus. Darunter auch die Tatortgruppe des LKA und ein Spürhund. Was genau geschehen ist.
Aktualisiert: 07.08.2025, 14:25
Magdeburg. - Aufregung in der Bahnhofstraße in Magdeburg. Am Donnerstag, 7. August, rückten mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Bundespolizei zu einem Parkplatz aus. Sogar das Landeskriminalamt war vor Ort.