Bahnreisende aufgepasst: Auf der Strecke zwischen Magdeburg und Burg gibt es heute am Freitag Probleme. Fahrgäste müssen wieder in einen Bus umsteigen. Auch Genthin ist betroffen.

Die Regionalbahn 40 von Magdeburg nach Burg kann derzeit nicht durchfahren.

Magdeburg/Burg - Es gibt wieder Probleme auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Burg. Betroffen ist die Regionalbahn 40, die bis Genthin durchfährt. Das macht sie heute aber nicht.

Mit der Fahrplanänderung am Sonntag sollte eigentlich alles besser werden mit den Beeinträchtigungen durch den Stellwerksbrand bei Gerwisch. Der Schienenersatzverkehr für die Regionalbahn (RB) 40 sollte eingestellt und der Zug, der bislang zwischen Braunschweig und Burg gependelt ist, bis Genthin fahren.

Weiche in Möser muss repariert werden - Regionalbahn 40 nach Burg betroffen

Nun sorgt aber eine Weiche in Möser dafür, dass Fahrgäste nun doch wieder in einen Bus einsteigen müssen, um Burg und Genthin zu erreichen. Die muss nämlich heute am Freitag repariert werden, wie dem Fahrplan zu entnehmen ist.

Als Ersatz für die RB40 wird zwischen Gerwisch und Möser ein Bus eingesetzt. Daher kommt es auch zu einer Änderung der Fahrzeiten. Wer kann, informiert sich über den DB Navigator, der als App für Smartphones angeboten wird.

Laut Plan soll die Fahrt von Magdeburg nach Burg nur 28 Minuten dauern, was aber angesichts des Schienenersatzverkehrs nicht realistisch erscheint.

Auswirkungen auf den RE1, der aktuell nur im Zwei-Stunden-Takt fährt, soll es scheinbar nicht geben. Laut Fahrplan rollt der Zug ohne Beeinträchtigungen.