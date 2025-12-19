Der Angeklagte hatte seinen Mitbewohner im altmärkischen Klötze im Sommer 2024 angezündet. Der Bundesgerichtshof kassierte das erste Urteil.

Der Angeklagte sprach mit seiner Verteidigerin zum Auftakt in der ersten Gerichtsverhandlung.

Stendal/Klötze. - Im Prozess um einen versuchten Mord im Sommer 2024 in Klötze hat das Landgericht Stendal den Angeklagten gewissermaßen im zweiten Anlauf jetzt zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der heute 59-Jährige war im Februar 2025 zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden, der Bundesgerichtshof hatte das Urteil jedoch aufgehoben. Was geschehen war.