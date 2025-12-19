Urteil im Revisionsprozess Mitbewohner angezündet: 12 Jahre statt lebenslänglich
Der Angeklagte hatte seinen Mitbewohner im altmärkischen Klötze im Sommer 2024 angezündet. Der Bundesgerichtshof kassierte das erste Urteil.
19.12.2025, 09:24
Stendal/Klötze. - Im Prozess um einen versuchten Mord im Sommer 2024 in Klötze hat das Landgericht Stendal den Angeklagten gewissermaßen im zweiten Anlauf jetzt zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Der heute 59-Jährige war im Februar 2025 zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden, der Bundesgerichtshof hatte das Urteil jedoch aufgehoben. Was geschehen war.