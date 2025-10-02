Umgestaltung nach schrecklichem Anschlag Moderne Karrees statt langer Reihen: Magdeburger Weihnachtsmarkt erfindet sich neu
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt bekommt ein neues Gesicht. Mit mehr Karrees und veränderten Sichtachsen soll nicht nur die Optik, sondern auch die Aufenthaltsqualität verbessert werden.
02.10.2025, 06:00
Magdeburg. - Mehr Karrees, weniger lange Reihen, andere Sichtachsen: Nun steht der neue Standplan für den Magdeburger Weihnachtsmarkt fest. Das große Hütten-Rücken soll nicht nur für ein anderes Erscheinungsbild sorgen, sondern auch die Aufenthaltsqualität verbessern. Vor allem große Glühwein-Buden werden anders angeordnet.