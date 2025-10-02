Nach 16 Jahren als Schulleiterin der Ludwig-Schneider-Grundschule wird Heike Gruschke in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Schüler und Kollegen machten es ihr sehr schwer mit Musik, Tanz und vielen Wünschen.

Von jedem Schüler bekommt die scheidende Schulleiterin Heike Gruschke (rechts) einen persönlichen Abschiedsgruß überreicht.

Schönebeck. - Es ist Dienstag gegen 9.30 Uhr als 160 Schüler der Ludwig-Schneider-Schule sich auf dem Schulhof versammelt haben. Aus vollem Hals rufen sie dabei so laut wie sie können einen Namen: „Frau Gruuuuuuuuscke“. Da die gerufene beim ersten Mal nicht zu sehen war, folgt ein zweiter Ruf.