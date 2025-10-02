weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Lehrer und Bildung: Schneider-Schule: Schuleiterin der Schönebeck Schule unter Tränen verabschiedet

Nach 16 Jahren als Schulleiterin der Ludwig-Schneider-Grundschule wird Heike Gruschke in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Schüler und Kollegen machten es ihr sehr schwer mit Musik, Tanz und vielen Wünschen.

Von Stefan Demps 02.10.2025, 06:24
Von jedem Schüler bekommt die scheidende Schulleiterin Heike Gruschke (rechts) einen persönlichen Abschiedsgruß überreicht.
Von jedem Schüler bekommt die scheidende Schulleiterin Heike Gruschke (rechts) einen persönlichen Abschiedsgruß überreicht. Fotos: Stefan Demps

Schönebeck. - Es ist Dienstag gegen 9.30 Uhr als 160 Schüler der Ludwig-Schneider-Schule sich auf dem Schulhof versammelt haben. Aus vollem Hals rufen sie dabei so laut wie sie können einen Namen: „Frau Gruuuuuuuuscke“. Da die gerufene beim ersten Mal nicht zu sehen war, folgt ein zweiter Ruf.