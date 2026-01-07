weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ausflugstipp Moritzhof Magdeburg zeigt ab 9.1. überraschende Bilder aus Salbke

„Salbke – Zwischen Verfall und Verheißung“ heißt eine neue Fotoausstellung, die in Magdeburg über den Wandel eines Stadtteils berichtet.

Von Martin Rieß 07.01.2026, 18:00
Der Moritzhof Magdeburg bietet ab 9.1.2026 eine Ausstellung „Salbke – Zwischen Verfall und Verheißung“.
Magdeburg. - Viele Menschen nehmen Salbke vor allem wahr als ein Segment des Wegs zwischen der Magdeburger Innenstadt und Schönebeck: Man fährt auf einer lauten Hauptstraße hindurch, vorbei an Häuserzeilen, die an manchen Stellen müde wirken, an Resten von Industrie. Wer aber stehen bleibt und sich Zeit nimmt, merkt schnell: Dieser Stadtteil ist nicht nur Kulisse, sondern ein Ort mit Eigensinn – und mit überraschenden Geschichten.