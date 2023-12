Das Restaurant Mr. Pan in Magdeburg muss seine Wiedereröffnung nach einem Brand verschieben. Ein Gutachter hat weitere Arbeiten für notwendig erachtet, wodurch sich der Termin für den Neustart verzögert.

So sah die Terrasse nach dem Feuer am Magdeburger Restaurant Mr. Pan aus. Inzwischen ist sie beräumt, doch eine Wiedereröffnung gibt es noch nicht.

Magdeburg - Die schlechten Nachrichten für Jianfei Pan, Betreiber des Restaurants Mr. Pan am Fuchsberg, reißen nicht ab. In der Nacht zum 8. Dezember 2023 hatte es auf der Terrasse seines Lokals in Magdeburg gebrannt. Die Terrasse wurde zwar mitsamt der Rattanmöbel zerstört, doch der Gastraum selbst blieb von den Flammen weitestgehend verschont.