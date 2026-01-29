EIL
Millionen-Investition Neues MRT-Gerät in Magdeburg: Wie Patienten davon profitieren
In der Radiologie der Pawlow-Poliklinik in Magdeburg-Buckau gibt es ein neues MRT-Gerät. Damit werden Diagnosen präziser und der Vorgang dauert kürzer. Wie besonders Angstpatienten davon profitieren können.
Aktualisiert: 29.01.2026, 08:36
Magdeburg. - Weniger Zeit, dafür bessere Ergebnisse: Das neue MRT-System in der Radiologischen Gemeinschaftspraxis Pawlow in der Buckauer Poliklinik verspricht einige Verbesserungen für Magdeburger Patienten.