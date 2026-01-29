Millionen-Investition Neues MRT-Gerät in Magdeburg: Wie Patienten davon profitieren

In der Radiologie der Pawlow-Poliklinik in Magdeburg-Buckau gibt es ein neues MRT-Gerät. Damit werden Diagnosen präziser und der Vorgang dauert kürzer. Wie besonders Angstpatienten davon profitieren können.