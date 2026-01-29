weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Neues MRT-Gerät in Magdeburg: Präzise Diagnosen und kürzere Wartezeiten

EIL
Europäische Staatsanwaltschaft klagt in Magdeburg zweistelligen Millionenbetrug an
Europäische Staatsanwaltschaft klagt in Magdeburg zweistelligen Millionenbetrug an

Millionen-Investition Neues MRT-Gerät in Magdeburg: Wie Patienten davon profitieren

In der Radiologie der Pawlow-Poliklinik in Magdeburg-Buckau gibt es ein neues MRT-Gerät. Damit werden Diagnosen präziser und der Vorgang dauert kürzer. Wie besonders Angstpatienten davon profitieren können.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 29.01.2026, 08:36
Die Ärzte der Radiologischen Gemeinschaftspraxis in der Pawlow-Poliklinik Andreas Fessel, Ralph Drewes, Bela Rogits, Matthias Wachter (von links) präsentieren ihr neues MRT-Gerät.
Die Ärzte der Radiologischen Gemeinschaftspraxis in der Pawlow-Poliklinik Andreas Fessel, Ralph Drewes, Bela Rogits, Matthias Wachter (von links) präsentieren ihr neues MRT-Gerät. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Weniger Zeit, dafür bessere Ergebnisse: Das neue MRT-System in der Radiologischen Gemeinschaftspraxis Pawlow in der Buckauer Poliklinik verspricht einige Verbesserungen für Magdeburger Patienten.