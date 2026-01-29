EIL
Mehr Zeit für Kinder- und Jugendliche in der Börde Barleben verlängert Öffnungszeiten in allen Jugendclubs
Mehr Raum für Treffen, Kreativität und Unterstützung: Barleben erweitert ab Februar die Öffnungszeiten seiner Einrichtungen für junge Menschen. Was Kinder und Jugendliche davon haben.
29.01.2026, 09:00
Barleben - Gute Nachrichten für alle Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Barleben: Die Jugendclubs haben ab Februar länger geöffnet. „Der Grund ist simpel – und positiv“, teilte Barlebens Pressesprecher Thomas Zaschke schriftlich mit: „Immer mehr junge Menschen kommen vorbei und möchten mehr Zeit im Jugendclub verbringen.“