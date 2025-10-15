Selbstpflückfeld und Kürbispyramide am Graseweg in Schönebeck: Welche Sorten angeboten werden und welches Fest – neben Halloween – kurz bevorsteht.

Eine Marketingaktion, die ins Auge fällt: Diese Kürbispyramide reckt sich am Graseweg in Schönebeck in die Höhe. Hier können verschiedene Kürbissorten für Halloween oder für die Küche besorgt werden.

Schönebeck. - „Schon Anfang September sind die ersten Kürbisse reif, aber da ist die Nachfrage meist noch recht verhalten“, sagt Andre Laue. Zusammen mit seiner Frau Anna betreibt er das Selbstpflückfeld am Graseweg in Schönebeck. Wo im Sommer Melonen oder Erdbeeren auf die Kunden warten, da dreht sich jetzt alles um den Kürbis. Besser gesagt: Um die Kürbisse, denn mehrere Sorten sind im Angebot. Ob nun ein großes Exemplar zum Schnitzen einer Halloween-Grimasse benötigt wird oder eine leckere Zutat für die Küche – fündig werden die Gäste bestimmt.