weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. ÖPNV mit modernen Fahrzeugen: MVB: Jetzt gehen neue Straßenbahnen in Magdeburg in den Linienbetrieb

Eil
Deutlicher Abstand zur CDU: AfD in Sachsen-Anhalt laut Umfrage stärkste Kraft
Deutlicher Abstand zur CDU: AfD in Sachsen-Anhalt laut Umfrage stärkste Kraft

ÖPNV mit modernen Fahrzeugen MVB: Jetzt gehen neue Straßenbahnen in Magdeburg in den Linienbetrieb

In der zweiten Septemberwoche 2025 kommen die ersten Flexity-Bahnen im Alltagsbetrieb zum Einsatz. Um den genauen Termin gibt es ein Geheimnis.

Von Martin Rieß 04.09.2025, 10:38
Die Ausbilder Steven Rausch, Sabine Thalmann, Kristian Mielke und Robert Jerke vor der neuen Flexity-Straßenbahn.
Die Ausbilder Steven Rausch, Sabine Thalmann, Kristian Mielke und Robert Jerke vor der neuen Flexity-Straßenbahn. Foto: Peter Gercke/MVB

Magdeburg. - Jetzt steht es also fest: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) nehmen in der zweiten Septemberwoche und damit in wenigen Tagen mit den ersten neuen Straßenbahnen Flexity den Linienbetrieb auf. Erstmals können damit die Fahrgäste in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts die Vorzüge der modernen Technik im Alltag genießen.