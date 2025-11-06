Vor der Stadtratssitzung in Magdeburg am 6. November protestierten MVB-Mitarbeiter gegen drohende Kürzungen. Ein Gutachten und ein Beschluss sorgen für Unsicherheit.

MVB-Mitarbeiter gehen auf die Barrikaden: Jobs in Gefahr

An der Haltestelle Alter Markt in Magdeburg protestierten MVB-Mitarbeiter gegen drohende Einsparungen. Sie kämpfen für einen schnelleren ÖPNV.

Magdeburg. - „Wir bewegen Magdeburg – Tag für Tag“ prangt in blauen Lettern auf dem großen Plakat. Beschäftigte der Magdeburger Verkehrsbetriebe sind am Donnerstag, 6. November, eine Stunde vor Beginn der Stadtratssitzung auf die Barrikaden gegangen. Sie fürchten um ihre Jobs. Im Stadtrat selbst gab es dann eine unerwartete Kehrtwende.