Magdeburg zahlt Millionen, doch der ÖPNV bleibt langsam und teuer. Jetzt soll gespart werden – mit Folgen für Fahrgäste und Beschäftigte. Am 6. November entscheidet der Stadtrat über die Zukunft.

Zu teuer und zu langsam: Bus und Straßenbahn in Magdeburg vor der Zerreißprobe

Die neue Flexity-Straßenbahn ist schon seit einigen Wochen auf den Schienen Magdeburgs unterwegs.

Magdeburg. - Er ist zu langsam und zu teuer: der Nahverkehr in Magdeburg. Nun soll er strategisch neu ausgerichtet werden. Was bei der Stadt zu Einsparungen führen soll, lässt Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe um ihre Jobs bangen. Und auf die Barrikaden gehen.