Die Magdeburger Verkehrsbetriebe fahren auf direktem Wege zwischen Reform und dem Willy-Brandt-Platz. Das sorgt auch für Widerspruch, da so drei Haltestellen auf dem Südabschnitt des Breiten Wegs nicht mehr direkt erreichbar sind.

Straßenbahn-Streit in Magdeburg um Linie 9 am Hauptbahnhof - Haltestellen nicht direkt erreichbar

Eine Straßenbahn hält an der Haltestelle Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz in Magdeburg.

Magdeburg. - Zwar fährt wegen der Baustelle am Hasselbachplatz derzeit ohnehin keine Straßenbahn durch den Südabschnitt des Breiten Wegs. Doch auch sonst macht die Linie 9 aufgrund eines Schlenkers über den Hauptbahnhof einen Bogen um die Stationen Domplatz, Leiterstraße und Goldschmiedebrücke, bedient stattdessen neben dem Hauptbahnhof die Haltestellen an der Otto-von-Guericke-Straße und am Ulrichplatz.