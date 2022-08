Nach 46 Jahren sagt Bühnenmeister Frank-Peter Lange Adieu

Frank-Peter Lange ist Magdeburgs dienstältester Bühnenmeister. In 46 Jahren am Theater Magdeburg hat er einiges erlebt. Was er mitnimmt, sind Erinnerungen an tolle Kollegen, abenteuerliche Inszenierungen und ein Leben im Traumberuf.

Frank-Peter Lange sitzt gern mal im Zuschauerraum und schaut sich Umbauten von dort aus an, um sie zu optimieren. In zwei Wochen wird er dort nur noch als Zuschauer Platz nehmen. Das Theater war sein Leben, sagt er.

Magdeburg - Eine große Versicherung hatte Frank Peter Lange als Bühnenmeister am Magdeburger Theater abgeschlossen, als er in dem sanierten Gebäude am Uniplatz zu arbeiten begann. Die Technik, die dort zum Einsatz kommt, koste Millionen. Zum Glück hat er die Versicherung nie gebraucht, sagt er nach 46 Dienstjahren und kurz vor Ende seines Berufslebens. In zwei Wochen geht er in Rente und reicht den Staffelstab als dienstältester Bühnenmeister des Hauses weiter an den nächsten. „Ich möchte mit meinen Enkelkindern etwas erleben, ganz viel Ruhe haben und Zeit zum Musik hören“, sagt er nach 197 Inszenierungen, die er begleitet hat.