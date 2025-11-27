In Magdeburg wird ein öffentliches WC seit geraumer Zeit vermisst. Warum die Stadt es abgerissen hat und wohin man bei einem dringenden Bedürfnis gehen soll.

Nach Abriss durch die Stadt: Öffentliches WC wird in Magdeburg vermisst

In Magdeburg wird ein öffentliches WC nach dem Abriss vermisst.

Magdeburg. - Wenn die Notdurft besonders groß ist, freut sich manch Magdeburger über eine öffentliche Toilette in der Nähe. Wenn diese dann nicht mehr an der gewohnten Stelle ist, sorgt das für Verdruss. Besonders wenn eine Grünanlage in der Nähe ist und man nach dem Spaziergang ein dringendes Bedürfnis hat.