weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Bagger auf Brache in Alt-Olvenstedt: Nach Abriss von Schrottimmobilie in Magdeburg: So geht es neben dem Bürgerhaus weiter

Bagger auf Brache in Alt-Olvenstedt Nach Abriss von Schrottimmobilie in Magdeburg: So geht es neben dem Bürgerhaus weiter

In Magdeburg-Olvenstedt an der Poststraße stand lange eine verlassene Schrottimmobilie. Nach dem Abriss ersteigerte das DRK die Fläche. Nun geht es voran mit den Plänen.

Von Lena Bellon 20.10.2025, 17:30
An der Poststraße steht wieder ein Bagger. Auf dem Grundstück stand viele Jahre lang eine Schrottimmobilie. Nun soll es entwickelt werden.
An der Poststraße steht wieder ein Bagger. Auf dem Grundstück stand viele Jahre lang eine Schrottimmobilie. Nun soll es entwickelt werden. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Erst stand an der Poststraße 15 ein Haus, dann fast nichts mehr und nun steht dort ein Bagger. Die Fläche wurde vor einem Jahr zwangsversteigert. Nun folgen die nächsten Schritte.