Bagger auf Brache in Alt-Olvenstedt Nach Abriss von Schrottimmobilie in Magdeburg: So geht es neben dem Bürgerhaus weiter
In Magdeburg-Olvenstedt an der Poststraße stand lange eine verlassene Schrottimmobilie. Nach dem Abriss ersteigerte das DRK die Fläche. Nun geht es voran mit den Plänen.
20.10.2025, 17:30
Magdeburg. - Erst stand an der Poststraße 15 ein Haus, dann fast nichts mehr und nun steht dort ein Bagger. Die Fläche wurde vor einem Jahr zwangsversteigert. Nun folgen die nächsten Schritte.