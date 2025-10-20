In Magdeburg-Olvenstedt an der Poststraße stand lange eine verlassene Schrottimmobilie. Nach dem Abriss ersteigerte das DRK die Fläche. Nun geht es voran mit den Plänen.

Nach Abriss von Schrottimmobilie in Magdeburg: So geht es neben dem Bürgerhaus weiter

An der Poststraße steht wieder ein Bagger. Auf dem Grundstück stand viele Jahre lang eine Schrottimmobilie. Nun soll es entwickelt werden.

Magdeburg. - Erst stand an der Poststraße 15 ein Haus, dann fast nichts mehr und nun steht dort ein Bagger. Die Fläche wurde vor einem Jahr zwangsversteigert. Nun folgen die nächsten Schritte.