Nach dem Angriff auf den Magdeburger Schwulenclub Boys'n'Beats hat den Club eine Welle der Solidarität überrollt. Wie es dort jetzt weitergehen soll.

Nach Angriff auf Boys'n'Beats: Magdeburger Schwulenclub lässt sich nicht unterkriegen

Nach dem Angriff auf das Boys'n'Beats wurde die betroffene Scheibe mit einer Folie abgesichert.

Magdeburg. - Der Angriff auf den Magdeburger Schwulenclub Boys'n'Beats am vergangenen Freitag (17. Oktober) war für Betreiber Marco Wald ein ziemlicher Schock. Trotzdem lässt er sich nicht einschüchtern und macht weiter wie bisher.