Mehrere Wochen ist der Anschlag auf den Döner-Imbiss in der Olvenstedter Straße in Magdeburg. Nun gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. Wie der aussieht und welche Sorgen den 53-Jährigen dennoch plagen.

Nach Anschlag auf Döner-Laden: So will der Besitzer einen Neustart wagen

Geschäftführer Kasim Cigci lehnt sich an seinen Döner-Laden in der Olvenstedter Straße in Magdeburg. Im April war der Imbiss Opfer eines Anschlags geworden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - „Die Scheiben sind zwar ersetzt, aber so richtig durchatmen ist noch nicht. Der Stress der letzten Monate hat mich ganz schön mitgenommen.“ Kasim Cigci steht vor seinem Imbiss in der Olvenstedter Straße in Magdeburg und lehnt sich an seinen Laden.