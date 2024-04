Kunden und Leser sind entsetzt über den Anschlag auf den neuen Dönerladen in Magdeburg. Verdacht: Ist die Döner-Konkurrenz in Magdeburg zu groß?

Imbiss in Stadtfeld

Dönerladen-Betreiber ist schockiert über den Anschlag und die eingeschlagenen Scheiben in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - Die eingeschlagenen Fensterscheiben in dem neuen Dönerladen von Kasim Cigci haben für Entsetzen und Mitgefühl unter den Magdeburgern gesorgt. In der Nacht zur Neueröffnung, die am vergangenen Montag stattfand, wurden insgesamt 13 Fenster mit einem noch immer unbekannten Werkzeug eingeschlagen. Jetzt gab es Reaktionen und einen Verdacht.