Nach dem aufsehenerregenden Bootsbrand in der Zollelbe wurde das verkohlte Wrack nun verlegt. Der steigende Pegel brachte das Boot in Bewegung – und damit eine neue Gefahr.

Magdeburg. - Der Bootsbrand in der Zollelbe am 17. Juli 2025 hatte für großes Aufsehen in Magdeburg gesorgt. Seitdem lag das verkohlte Wrack der Yacht eines dänischen Paares im Nebenarm der Elbe – bis jetzt. Aufgrund des steigenden Pegels drohte es abzudriften. Polizei und Feuerwehr rückten am späten Donnerstagnachmittag zum Einsatz aus.