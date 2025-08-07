Der Salzwedeler Comedian Ingmar Stadelmann blickt in der neuesten Folge des Podcasts Lanz & Precht aus ostdeutscher Perspektive auf die deutsche Wiedervereinigung.

Comedian Stadelmann bei Lanz & Precht: Warum Ostdeutsche die Freiheit mit Demütigung verbinden

Die Podcaster Richard David Precht (links) und Markus Lanz im Studio.

Salzwedel/Hamburg. - Warum sind die Ostdeutschen im wiedervereinigten Deutschland eigentlich so unzufrieden? Warum findet die rechtsextreme AfD dort im Gegensatz zu den demokratischen Parteien im Bundestag so großen Anklang?