weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Comedian Stadelmann im Podcast bei Lanz & Precht über Ostdeutsche

Podcast Comedian Stadelmann bei Lanz & Precht: Warum Ostdeutsche die Freiheit mit Demütigung verbinden

Der Salzwedeler Comedian Ingmar Stadelmann blickt in der neuesten Folge des Podcasts Lanz & Precht aus ostdeutscher Perspektive auf die deutsche Wiedervereinigung.

Von Beate Achilles Aktualisiert: 07.08.2025, 08:54
Die Podcaster Richard David Precht (links) und Markus Lanz im Studio.
Die Podcaster Richard David Precht (links) und Markus Lanz im Studio. Foto: ZDF/Christian O. Bruch

Salzwedel/Hamburg. - Warum sind die Ostdeutschen im wiedervereinigten Deutschland eigentlich so unzufrieden? Warum findet die rechtsextreme AfD dort im Gegensatz zu den demokratischen Parteien im Bundestag so großen Anklang?