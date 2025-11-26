Nach einer Bombendrohung und einem entsprechenden Polizeieinsatz in der Magdeburger Innenstadt ermittelt die Polizei wegen Störung des öffentlichen Friedens. Was den Täter als Strafe erwartet.

Nach Einsatz in Magdeburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen Drohanrufer

Polizeifahrzeuge stehen in der Magdeburger Innenstadt. Am Dienstag (25. November 2025) hatte es eine Bedrohungslage im Bereich des Breiten Wegs gegeben.

Magdeburg. - Großes Polizeiaufgebot, gesperrte Gehwege und Straßenbahngleise in der Magdeburger Innenstadt: Nach einer Bedrohungslage im Breiten Weg nahe dem Einkaufszentrum Galeria Karstadt Kaufhof am Dienstag (25. November 2025), die sich letztlich als unbestätigt herausstellte, laufen die Ermittlungen gegen den Täter auf Hochtouren.