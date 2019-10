Ex-Dschungelkönigin und Mallorca-Sängerin Melanie Müller ist am 6. Oktober 2019 zum zweiten Mal Mutter geworden. Am 12. Oktober will sie wieder in Magdeburg auf der Bühne stehen - hier ein Foto von einem Oktoberfest in München. Archivfoto: Felix Hörhager/dpa

Dschungelkönigin Melanie Müller ist am Sonntag zum zweiten Mal Mutter geworden - und tritt am Sonnabend schon wieder in Magdeburg auf.

Magdeburg l Am Sonntag noch gab sie in Riesa eine Autogrammstunde, saß abends in einem Brauhaus in Leipzig und checkte dann in die Uniklinik ein: Schlagersternchen Melanie Müller ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Und nur wenige Tage später - am 12. Oktober 2019 - wird sie in Magdeburg wieder auf der Bühne stehen.

Am Sonnabend ist sie für einen Auftritt in Magdeburg-Lemsdorf bei der Lümmelgaudi gebucht. Sie will diesen Oktoberfest-Termin auf jeden Fall wahrnehmen, erklärte Jens Hitzeroth vom Heimatverein Lemsdorf. "Wir hatten bereits Kontakt per WhatsApp. Da sicherte sie uns zu, dass sie auf jeden Fall am Sonnabend kommen wird", so Hitzeroth. Eine Übernachtung habe sie abgelehnt, wird wohl nach der Show gleich weiterreisen.

RTL bei Auftritt in Magdeburg dabei

Ihr Auftritt in Magdeburg ist für 21.45 Uhr geplant. Sie soll etwa 45 Minuten auf der Bühne stehen und Schlagerlieder singen. Dabei wird sie von einem RTL-Team begleitet. Es wird ihr erster Auftritt nach der Geburt ihres zweiten Kindes sein.

Die Mallorca-Sängerin sei auch völlig unkompliziert, habe - auch trotz Baby - keine Sonderwünsche angemeldet. "Sie hat überhaupt keine Starallüren", so Hitzeroth.

Die Lemsdorfer Lümmelgaudi in Magdeburg beginnt am Freitag. Neben DJ Henne und Moderator Holger Tapper stehen weitere Künstler auf der Bühne. So wird am Freitagabend Anna Maria Zimmermann (1000 Träume) auf der Bühne stehen, am Sonnabend Melanie Müller. Für Sonntag ist ein Frühschoppen mit Blas- und Volksmusik geplant.

Karten für Melanie Müller ausverkauft

Für Sonnabend und die Show mit Melanie Müller sind die Karten seit Monaten ausverkauft, sagte Hitzeroth.