Jetzt hat sich Mallorca-Sternchen Melanie Müller direkt aus der Klinik gemeldet. Sie verspricht: Ich werde mit den Magdeburgern feiern.

Magdeburg l "Mir geht es gut soweit", schreibt Melanie Müller am Dienstag mitten in der Nacht direkt aus dem Krankenhaus an die Volksstimme. "Ich habe noch etwas Schmerzen, aber ich werde am Samstag fit sein und freue mich."

Am Sonntag erst hatte Ex-Dschungelkönigin und Mallorca-Sängerin Melanie Müller in Leipzig ihr zweites Kind - Söhnchen Matty - per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Am 12. Oktober 2019 will sie schon wieder in Magdeburg beim Oktoberfest auf der Bühne stehen. Bei der Lümmelgaudi in Lemsdorf soll die 31-Jährige ordentlich für Stimmung sorgen.

Feiern beim Oktoberfest in Magdeburg

"Ich werde natürlich nicht wie sonst immer rumspringen, aber ich werde mit den Magdeburgern feiern", verspricht sie. Die Lümmelgaudi am Sonnabend ist bereits ausverkauft, Restkarten gibt es nur noch für Freitag, sagte Jens Hitzeroth, Organisator des Festes vom Heimatverein Lemsdorf.

Am Sonnabend noch hatte Melanie Müller in Riesa eine Autogrammstunde gegeben. Wenige Stunden später ging es ab in die Klinik, am Sonntagvormittag wurde der Kleine geboren. Das Oktoberfest in Magdeburg wird ihr erster öffentlicher Auftritt nach der Geburt ihres zweiten Kindes sein.

Kritik im Internet

Während viele Fans der Sängerin und ihrem Mann Mike Blümer zum Nachwuchs gratulierten, häufen sich im Netz auch Stimmen der Kritik. Ein User schreibt auf Facebook: "Ich kann nicht verstehen wie eine Frau Kind und Familie HINTER Ihren Beruf stellen kann."