Magdeburg - Ein kleines, schwarzes Buch beinhaltet einen ganzen Stadtteil: Geschichten, Geschäftsführer und Graffiti an den Wänden. Der Fotograf Wenzel Oschington, der mit bürgerlichem Namen Matthias Pavel heißt, hat dieses Buch kreiert und nun veröffentlicht. „Buckau – unser Kiez“ heißt das Werk, das Geschichten „aus und über den Kiez“ erzählt und zeigt.

Film über Kiez gedreht

Seit 2010 lebt er in Buckau, seit zehn Jahren hat er dort auch ein eigenes Fotostudio an der Klosterbergestraße. „Was ich an Buckau so schätze? Es ist ein ruhiger Stadtteil direkt an der Elbe und es gibt eine sehr gute Gemeinschaft. Das ist nicht selbstverständlich“, erzählt der 60-Jährige. „Wenn es Veranstaltungen gibt, bin ich meistens dabei und dokumentiere sie mit der Kamera.“

Das neue Buch ist nämlich nicht sein erstes Buch. Er hat bereits Fotobände veröffentlicht, die die Wendezeit dokumentieren oder Fotokunst zeigen. Im März 2024 hat er auch einen Film gedreht. „Flaschenfantasien und andere Kiezgeschichten“ ist zusammen mit Theaterkünstler Carsten Ast entstanden und zeigt ebenfalls Buckau und die Menschen im Kiez.

Elbe ist sein Lieblingsort

Mit dem neuen Buch wollte er etwas schaffen, was die Menschen in den Händen halten können. Daher trägt es auch den Untertitel „Schwarz auf Weiß. Outside Web“. Dieses Buch auf den Markt zu bringen, sei für ihn eine logische Konsequenz nach vielen Jahren seiner Arbeit gewesen: „Ich habe so viele Bilder. Die waren immer digital zu sehen oder ich habe sie einzeln verkauft. So haben Menschen viele Bilder in einem Werk.“ Neben Fotografien aus den Jahren 2010 bis 2024 gibt es auch Geschichten zu Personen oder Geschäften und Gastronomien sowie historische Anekdoten. Sein Lieblingsort in Buckau, die Elbe, findet ebenfalls genug Platz im Kiez-Buch.

Lesen Sie auch: Mit Video: Einzigartig in Europa: Bahnhof Buckau wird zum Zentrum der Puppenspielkunst umgebaut

Auch wenn er sich bewusst für ein analoges Produkt entschieden hat, gibt es Videos aus dem Kiez auf seinem Youtube-Kanal „Kiezgeflüster Buckau“.

Buch über Magdeburg-Sudenburg geplant

Geplant habe er zukünftig noch mehr Fotobücher. 2026 soll eventuell ein Buch über Sudenburg erscheinen – auch aus diesem Stadtteil habe er viele Fotografien. „Die Bücher sind aber nicht nur für Menschen aus dem Stadtteil gedacht. Sondern für alle, die sich für Kultur, Geschichten, Natur und Menschen interessieren“, sagt Wenzel Oschington.

Erworben werden kann das Buch ab Ende März 2025 für 15 Euro bei ihm im Studio an der Klosterbergestraße 26. Bestellungen nimmt er per Mail an kontakt@wenzel-oschington.de an.