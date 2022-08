Klosterbergegarten Nach Kritik: Elbeweg in Magdeburg soll noch 2022 geflickt werden

Sperrung und Rückbau an einer Wegstrecke entlang der Elbe im Klosterbergegarten in Magdeburg sorgte im Juni 2021 für Empörung. Jetzt gibt es genauere Informationen, was möglichst noch 2022 saniert werden soll.