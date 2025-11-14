weather bedeckt
Die Schweizer Milchkuranstalt geriet unverhofft in das Zentrum einer stadtpolitischen Affäre in Magdeburg. Ein Jahr nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag startet nun der Wintergarten.

Von Stefan Harter 14.11.2025, 18:30
David Zibold (links) und Denny Mette stoßen zur Eröffnung des Wintergarten an der Schweizer Milchkuranstalt in Magdeburg an.
David Zibold (links) und Denny Mette stoßen zur Eröffnung des Wintergarten an der Schweizer Milchkuranstalt in Magdeburg an. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Bläserklänge tönen über den Magdeburger Fürstenwall, die ersten Glühweine sind eingeschenkt: An der Schweizer Milchkuranstalt wird die diesjährige Saison der Weihnachtsmärkte am 14. November 2025 mit der Eröffnung des Wintergartens eingeläutet.