Betreiber über Weihnachtsmarkt, Anschlag und Sicherheit Nach Mail-Affäre: Magdeburger Milchkuranstalt eröffnet Wintergarten
Die Schweizer Milchkuranstalt geriet unverhofft in das Zentrum einer stadtpolitischen Affäre in Magdeburg. Ein Jahr nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag startet nun der Wintergarten.
14.11.2025, 18:30
Magdeburg. - Bläserklänge tönen über den Magdeburger Fürstenwall, die ersten Glühweine sind eingeschenkt: An der Schweizer Milchkuranstalt wird die diesjährige Saison der Weihnachtsmärkte am 14. November 2025 mit der Eröffnung des Wintergartens eingeläutet.