Die Schweizer Milchkuranstalt geriet unverhofft in das Zentrum einer stadtpolitischen Affäre in Magdeburg. Ein Jahr nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag startet nun der Wintergarten.

David Zibold (links) und Denny Mette stoßen zur Eröffnung des Wintergarten an der Schweizer Milchkuranstalt in Magdeburg an.

Magdeburg. - Bläserklänge tönen über den Magdeburger Fürstenwall, die ersten Glühweine sind eingeschenkt: An der Schweizer Milchkuranstalt wird die diesjährige Saison der Weihnachtsmärkte am 14. November 2025 mit der Eröffnung des Wintergartens eingeläutet.