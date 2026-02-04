Kulturprogramm im Februar Spinn-Stube im Oberharz: Gemeinsames Kochen nach traditioneller italenischer Art
Was im Februar 2026 in der Spinn-Stube in Benneckenstein alles geboten wird. Unter anderem die Koch-Stube am 21. Februar, bei der gemeinsam traditionelle Gerichte zubereitet werden. Für diese Veranstaltung sind Anmeldungen ab sofort möglich.
Benneckenstein/vs. - Die Spinn-Stube in Benneckenstein setzt im Februar 2026 ihr Veranstaltungsprogramm mit offenen Proben, biografischen Gesprächsformaten, Literatur und einem kulinarischen Schwerpunkt fort. Im Mittelpunkt stehen Menschen aus dem Ort, ihre Geschichten – und internationale Perspektiven, teilt Initiator Janek Liebetruth mit.