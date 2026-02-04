weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Kulturprogramm im Februar: Spinn-Stube im Oberharz: Gemeinsames Kochen nach traditioneller italenischer Art

Kulturprogramm im Februar Spinn-Stube im Oberharz: Gemeinsames Kochen nach traditioneller italenischer Art

Was im Februar 2026 in der Spinn-Stube in Benneckenstein alles geboten wird. Unter anderem die Koch-Stube am 21. Februar, bei der gemeinsam traditionelle Gerichte zubereitet werden. Für diese Veranstaltung sind Anmeldungen ab sofort möglich.

04.02.2026, 18:00
Gianmaria Zamagni ist am 21. Februar in der Koch-Stube in Benneckenstein zu Gast.
Gianmaria Zamagni ist am 21. Februar in der Koch-Stube in Benneckenstein zu Gast. Foto: Veranstalter

Benneckenstein/vs. - Die Spinn-Stube in Benneckenstein setzt im Februar 2026 ihr Veranstaltungsprogramm mit offenen Proben, biografischen Gesprächsformaten, Literatur und einem kulinarischen Schwerpunkt fort. Im Mittelpunkt stehen Menschen aus dem Ort, ihre Geschichten – und internationale Perspektiven, teilt Initiator Janek Liebetruth mit.