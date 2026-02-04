weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Ärger um die Gelbe Tonne: Bürger aus Weddendorf und Hödingen verärgert: Müll wird wochenlang nicht abgeholt

Ärger um die Gelbe Tonne Bürger aus Weddendorf und Hödingen verärgert: Müll wird wochenlang nicht abgeholt

In Weddendorf und Hödingen bleibt der Verpackungsmüll regelmäßig stehen. Die Anwohner sind genervt und fühlen sich vom Entsorger Remondis nicht ernstgenommen. Dieser verweist auf die unglücklichen Witterungsverhältnisse.

Von Cedar D. Wolf 04.02.2026, 18:00
Am Dienstag (3. Februar) waren die Blauen Tonnen zwar entleert, aber an einigen Straßen in Hödingen standen die Gelben Tonnen weiterhin verloren am Straßenrand.
Am Dienstag (3. Februar) waren die Blauen Tonnen zwar entleert, aber an einigen Straßen in Hödingen standen die Gelben Tonnen weiterhin verloren am Straßenrand. Foto: Cedar D. Wolf

Weddendorf/Hödingen. - Überfüllte Tonnen, herumfliegender Verpackungsmüll und Frust bei den Anwohnern: In mehreren Ortsteilen der Einheitsgemeinde sorgt die Abfuhr der Gelben Tonnen seit Wochen für Unmut. Besonders in Weddendorf und Hödingen häufen sich Beschwerden, dass die Leerung nicht zuverlässig erfolgt.