Ärger um die Gelbe Tonne Bürger aus Weddendorf und Hödingen verärgert: Müll wird wochenlang nicht abgeholt
In Weddendorf und Hödingen bleibt der Verpackungsmüll regelmäßig stehen. Die Anwohner sind genervt und fühlen sich vom Entsorger Remondis nicht ernstgenommen. Dieser verweist auf die unglücklichen Witterungsverhältnisse.
04.02.2026, 18:00
Weddendorf/Hödingen. - Überfüllte Tonnen, herumfliegender Verpackungsmüll und Frust bei den Anwohnern: In mehreren Ortsteilen der Einheitsgemeinde sorgt die Abfuhr der Gelben Tonnen seit Wochen für Unmut. Besonders in Weddendorf und Hödingen häufen sich Beschwerden, dass die Leerung nicht zuverlässig erfolgt.