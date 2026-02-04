In Weddendorf und Hödingen bleibt der Verpackungsmüll regelmäßig stehen. Die Anwohner sind genervt und fühlen sich vom Entsorger Remondis nicht ernstgenommen. Dieser verweist auf die unglücklichen Witterungsverhältnisse.

Bürger aus Weddendorf und Hödingen verärgert: Müll wird wochenlang nicht abgeholt

Am Dienstag (3. Februar) waren die Blauen Tonnen zwar entleert, aber an einigen Straßen in Hödingen standen die Gelben Tonnen weiterhin verloren am Straßenrand.

Weddendorf/Hödingen. - Überfüllte Tonnen, herumfliegender Verpackungsmüll und Frust bei den Anwohnern: In mehreren Ortsteilen der Einheitsgemeinde sorgt die Abfuhr der Gelben Tonnen seit Wochen für Unmut. Besonders in Weddendorf und Hödingen häufen sich Beschwerden, dass die Leerung nicht zuverlässig erfolgt.