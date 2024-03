Am 20. Februar wurde die Platane in der Brunnerstraße in Sudenburg abgetragen.

Magdeburg - Unbestritten: Mit weitläufigen Parks und Wäldern im Osten und Süden verfügt Magdeburg über viel Grün. Und auch wurde in den vergangenen Jahren immer wieder viel gepflanzt. Doch bis die jungen Bäume einmal so groß sind wie die alten, dauert es. Und daher beobachten viele Magdeburger Baumfällungen argwöhnisch. Zu einem Politikum haben sich inzwischen Fällungen einer Platane an der Brunnerstraße in Sudenburg und im Vogelsangpark am Zoo entwickelt, wie jetzt auch die Debatte im Bauausschuss zeigte.