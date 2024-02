Monatelang hatten Anwohner der Brunnerstraße in Magdeburg dafür gekämpft, dass sie nicht gefällt wird. Am Dienstag starb eine über 100 Jahre alte Platane aber doch den Kettensägentod.

Skandal oder notwendig? 100 Jahre alte Platane in Magdeburg gefällt

Die Platane in Sudenburg ist nun gefällt worden - obwohl bis März ein Gutachten vorgelegt werden sollte.

Magdeburg - Ihr Ende war schon vor Monaten besiegelt. Anwohnerproteste und das Einschalten des Landesverwaltungsamtes durch Linke-Stadtrat Oliver Müller konnten den Kettensägetod der mehr als 100 Jahre alten Platane an der Brunnerstraße in Magdeburg nur aufschieben, aber nicht verhindern. Am Dienstag, 20. Februar, wurde der prägende Baum des Quartiers, der auf einem Privatgrundstück stand, Stück für Stück abgetragen.