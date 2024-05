Nach einer Prügelattacke in der Nacht nach Himmelfahrt ist ein 33-jähriger Magdeburger nun im Krankenhaus gestorben. Drei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren sind tatverdächtig. Von der Tat soll es sogar ein Video geben.

Nach Prügelattacke in Magdeburg: 33-Jähriger im Krankenhaus gestorben

Nach einer Prügelattacke in der Nacht nach Himmelfahrt ist ein 33-jähriger Magdeburger im Krankenhaus gestorben. Freunde und Angehörige legten für das Opfer Blumen und Kerzen ab.

Magdeburg - Drei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren sind tatverdächtigt, in der Nacht zum 10. Mai 2024 einen 33-Jährigen in Magdeburg derart schwer zusammengeschlagen zu haben, dass der am Dienstag (14. Mai 2024) im Krankenhaus verstarb. Von der Tat soll es sogar ein Video geben.