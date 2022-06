Nachhilfestreit in Magdeburg: Sollen Hartz-IV-Kinder keine Ärzte werden?

Magdeburger Ratsmehrheit fordert Chance auf staatliche Lernförderung für alle bedürftigen Kinder. Land will sie nur bei Versetzungsgefährdung gewähren.

Ein Junge beim Nachhilfe-Unterricht im Fach Englisch. Kinder einkommensschwacher Familien haben Anspruch auf staatlich geförderte Nachhilfe – aus Sicht der Stadtverwaltung und des Landes allerdings nur bei Versetzungsgefahr. Eine Ratsmehrheit in Magdeburg findet das ungerecht.

Magdeburg - 2010 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass der Staat nicht genug tue, um Kindern aus armen Familien die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu sichern. Ergebnis ist das vom Bund finanzierte Bildungs- und Teilhabepaket, kurz BuT. Eine Ratsmehrheit wünscht sich, dass viel mehr Magdeburger Kinder davon profitieren, vor allem in Sachen Bildung.