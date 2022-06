Magdeburg - Rolf-Dieter Weske war die Erinnerung an politisches Unrecht in der DDR zur Lebensaufgabe geworden, heißt es in einem Nachruf der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Birgit Neumann-Becker. Entschlossen und beharrlich war er als Zeitzeuge tätig und etablierte in Magdeburg ein Zeitzeugen-Café, in dem Schüler die Möglichkeit hatten, ihre Fragen zu stellen.