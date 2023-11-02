Konzerte, Kabarett, Improtheater, Familienprogramm und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 19. Dezember 2025, bereichert.

Magdeburg - Auch Freitag, der 19.12.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

"Spicy Tomatoes" in der Magdeburger Festung Mark

Am 19. Dezember veranstaltet das Stübchen in der Festung Mark im Hohepfortewall ab 20 Uhr ein Live-Konzert der Band "The New Spicy Tomatoes". Die Veranstaltung richtet sich an Besucher ab 18 Jahren und findet in der gemütlich eingerichteten Kulturwerkstatt statt, die mit ihrem Mix aus antiken Möbeln, Orient-Elementen und Festungsgewölben fast Wohnzimmeratmosphäre bietet.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Musikalisch verspricht der Abend eine breite Spannweite: neu interpretierte Songs von Jimi Hendrix, Blues von Keb’ Mo’, etwas Jazz, romantische Titel und rockige Eigenkompositionen. Die Band stellt zudem ihre neuen Produktionen "Tanz den Pas De Deux" und "Stay Cool" vor, die bereits im Rundfunk und in sozialen Medien zu hören sind.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Am 23. Dezember gibt es keine Vorstellung. Der Circus spielt bis zum 6. Januar.

„Lasst uns in Frieden“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Lasst uns in Frieden“ ist ein politisch-satirisches Kabarettprogramm der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Unter der Regie von Matthias Schwarzmüller treten Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller auf.

Das Stück setzt sich humorvoll und kritisch mit aktuellen politischen Konflikten, Kriegsrhetorik und gesellschaftlichen Stimmungslagen auseinander. Im Zentrum stehen Fragen nach Frieden, Sprachverrohung und der Freiheit des politischen Witzes.

Die Produktion verknüpft alltägliche Beobachtungen mit überspitzten Fragen wie: Was unterscheidet Kriegstüchtigkeit von Verteidigungsfähigkeit? Für wen wäre ein Kriegsende eigentlich ein Problem? Dabei thematisiert das Programm auch den Umgang mit Meinung und Empfindlichkeiten in Deutschland. Mit Wortwitz, Ironie und Zuspitzung versucht das Kabarett, Orientierung in einer verwirrenden Gegenwart zu bieten und lädt das Publikum dazu ein, über Politik und Gesellschaft nachzudenken – ohne den Humor zu verlieren.

Die nächsten Vorstellungen sind für den 19., 20. und 26. Dezember um 20 Uhr geplant. Im neuen Jahr folgen zur gleichen Zeit Auftritte am 10., 17. und 28. Januar und am 5., 14. und 25. Februar. Ausverkauft waren zum Redaktionsschluss bereits die Vorstellungen am 31.12.

„Liebe quält“ mit Stephan Michme im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

„Liebe quält“ ist ein Bühnenprogramm von Stephan Michme, das im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 am 19.12. um 19.30 Uhr zu sehen ist. Trotz des Titels handelt es sich nicht um Herz-Schmerz-Klage, sondern um humorvolle Selbstbeobachtung zwischen Alltag, Lebensmitte und Liebeswirren. Michme erzählt von Momenten, in denen man zwischen Gegensätzen festhängt: zwischen Ankommen und Aufbrechen, Lautsein und Schweigen, Wien und Magdeburg, Ex-Popstar und engagiertem Vatersein.

Aus absurden Alltagsszenen, schrägen Ideen und pointierten Beobachtungen entsteht ein Abend, der spielerisch zwischen Erkenntnis, Komik und leichter Verwirrung pendelt. Michme präsentiert sich als Musiker, Medienmensch und neugieriger Suchender, der das Publikum mitnimmt auf eine persönliche, überraschende und oft wilde Reise. Das Programm zeigt, dass Liebe und Leben zwar anstrengend sein können, aber auch immer wieder inspirieren.

Hip-Hop mit Kkuba102 auf Magdeburger Insel der Jugend

Kkuba102, bekannt als Mitglied der Hip-Hop-Crew 102 Boyz, gastiert am 19. Dezember auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Hinter dem Künstlernamen steht Musiker und Rapper Filip Pikula, der seit Jahren Teil der prägendsten deutschen Trap-Formationen ist. Die 102 Boyz wurden 2012 gegründet und sind bekannt für ihren aggressiven, energiegeladenen Trap-Sound, der Party,Chaos und Alltagskultur in rauer, direkter Sprache verarbeitet.

Kkuba102 bringt diese Stilrichtung nun mit seiner "Sachschaden Tour 2.0" auf die Bühne. Erwartet werden intensiver Rap, wuchtige Beats und eine Live-Atmosphäre, die an die kompromisslosen Auftritte der Crew anknüpft. Die Fans der 102 Boyz schätzen vor allem die rohe Energie und den charakteristischen Sound, der auch in Pikulas Soloprojekten spürbar bleibt. Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr

Mozartpreisträgerin Saskia Giorgini spielt beim Abschiedskonzert von Svetoslav Borisov im Magdeburger Opernhaus

Mit einem ebenso geschichtsträchtigen wie klangmächtigen Programm gestaltet die Magdeburgische Sinfonie das Theater Magdeburg zum 4. Sinfoniekonzert. Im Mittelpunkt steht Mozarts Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll, 1785 in Wien uraufgeführt – buchstäblich in letzter Minute vollendet und vom Komponisten selbst gespielt. Das Werk markiert einen Wendepunkt in Mozarts Schaffen: Nach zwölf Konzerten in drei Jahren gelang ihm hier ein sinfonisch gedachtes Klavierkonzert, das bis heute als ästhetischer Durchbruch gilt.

In Magdeburg übernimmt die gefeierte Pianistin Saskia Giorgini den Solopart; seit ihrem Gewinn des Internationalen Mozartpreises 2016 ist sie international präsent. Saskia Giorgini ist Professorin für Klavier an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz sowie Mitglied internationaler Wettbewerbsjurys.

Kontrastreich folgt Gustav Mahlers 1. Sinfonie, 1889 in Budapest uraufgeführt und zunächst heftig umstritten. Erst sieben Jahre später fand das Werk in Berlin seine endgültige Form – mit einem mächtigen Finale, das Mahlers spätere Sinfonik vorzeichnet.

Am Pult steht Svetoslav Borisov, der mit diesem opulenten Doppelprogramm seinen Abschied als 1. Kapellmeister gibt.

Die Konzerte beginnen am 18. und 19. Dezember 2025 jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz.

Improvisationstheater Krimaginär im Magdeburger "Guck mal!"

Die Magdeburger Theaterkiste präsentiert am 19. Dezember im Kulturzentrum „Guck mal!“ das Improvisationstheater Krimaginär. Bei diesem Format gestaltet das Publikum den Kriminalfall aktiv mit: Es bestimmt, wer Opfer und Täter sein könnten, ob es sich um Mord, Diebstahl oder ein ganz anderes Verbrechen handelt und ob der Fall am Ende gelöst wird.

Die Schauspieler reagieren spontan auf die Vorgaben und Ideen aus dem Saal, sodass jede Aufführung einzigartig verläuft. Im Mittelpunkt stehen die Fantasie der Zuschauer und das direkte Zusammenspiel mit dem Ensemble, das den Abend mit Humor, Spannung und viel Improvisation belebt.

Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Gespielt wird von 19.30 bis 22 Uhr im Kulturzentrum „Guck mal!“ in der Babelsberger Straße 9.

Ukrainisches Konzert in der Magdeburger Stadtbibliothek

Mit einem stimmungsvollen Konzert lädt das Internationale Zentrum Harmonia am 19. Dezember 2025 um 19.30 Uhr zu einem festlichen Weihnachtsabend in die Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 ein.

Das Programm vereint musikalische Traditionen der Ukraine und bietet einen warmen, kulturellen Jahresausklang. Auf der Bühne stehen das renommierte Vokalensemble „Singende Ukraine“, mehrere Solistinnen und Solisten sowie die Kindergruppe „Blumenblätter“, die mit Liedern und Szenen die Vielfalt ukrainischer Weihnachtstraditionen lebendig werden lassen. Auch Galyna und Volodymir Geiko gestalten den Abend mit. Charakteristisch für das Konzert ist der Klang der Bandura, dem Nationalsymbol der ukrainischen Musikkultur, der sich mit Akkordeontönen zu einem festlichen musikalischen Panorama verbindet.

Der Eintritt ist frei.

Familienprogramm: „Robin Hood“ im Opernhaus des Theaters Magdeburg

„Robin Hood“ steht als Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg für dieses Jahr auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz 9. Restkarten waren zum Redaktionsschluss für die Aufführungen vom 9. bis 11. und 15. bis 19. Dezember um 9 Uhr, am 6. und 20. Dezember um 10 Uhr sowie um 11 Uhr am 10. und 16. Dezember zu haben. Ein größeres Kartenkontingent gab es noch für Termine für 12. Dezember um 9 Uhr, für den 27. und 29. Dezember und den 3. Januar um 10 Uhr sowie für den 9., 15. und 17. bis 19. Dezember um 11 Uhr.

In der Grafschaft Nottingham wächst in der Geschichte der Druck auf die Bevölkerung, während König John immer höhere Steuern verlangt und seine Schatzkammer füllt. In den Wäldern von Sherwood formiert sich eine Gruppe, die dem Treiben entgegentritt. Robin Hood, bekannt als König der Diebe und Rächer der Enterbten, übernimmt gemeinsam mit Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian Aufgaben, die den Menschen der Grafschaft eine neue Perspektive eröffnen.

Die Geschichte nach Angela Obst mit Songtexten von Josef Parzefall richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und begleitet die Figuren auf ihrem Weg durch Konflikte, Allianzen und überraschende Wendungen.

Weihnachtssingen des Magdeburger Domchores im Dom

Das Weihnachtssingen des Magdeburger Domchores findet am 18. Dezember und 19 Uhr sowie am 19. Dezember um 17 und 19 Uhr. Unter der Leitung von Christian Otto gestalten Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Chores gemeinsam mit den Magdeburger Dombläsern ein festliches Programm. Aufgrund der großen Nachfrage sind nur noch Stehplatzkarten an der Abendkasse erhältlich.

Zu hören sind traditionelle Weihnachtslieder aus Deutschland, England und Frankreich, die die Weihnachtsgeschichte musikalisch erzählen – von Engeln, Hirten, dem Stern über Bethlehem und der stillen Fürsorge Mariens. Die Aufführung setzt auf eine warme, besinnliche Atmosphäre und lädt das Publikum ein, sich auf die Adventszeit einzustimmen. Am Ende wird traditionell gemeinsam „O du fröhliche“ gesungen, bevor der Abend in weihnachtlicher Stimmung ausklingt.

Silent Reading Party im Literaturhaus Magdeburg

Die Silent Reading Party im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 lädt am 19. Dezember ab 17 Uhr zu einer ruhigen Auszeit vom hektischen Alltag ein. Die Idee: gemeinsam an einem Ort lesen, ohne Programm, Ablenkung oder Geräuschkulisse. Besucherinnen und Besucher können es sich in der Lesebühne, der Buckauer Bücherbutze oder – bei gutem Wetter – auch im Hof bequem machen und einfach ihr eigenes Buch lesen.

Die Atmosphäre ist bewusst entspannt gehalten, die Bar bleibt geöffnet und der Eintritt ist frei. Wer kein Buch dabeihat, kann sich vor Ort eines ausleihen. Ob allein oder in Begleitung, die Veranstaltung bietet einen Ort der Konzentration und Stille, an dem man sich ganz dem Lesen widmen kann.

Christmas Varieté im Magdeburger Dorint Herrenkrug Parkhotel

Das Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg am Herrenkrug 3 bildet vom 17. bis 19.12.2025 jeweils ab 18 Uhr den Rahmen für das Christmas Varieté, das einen Abend zwischen Magie, Musik und Artistik anbietet. Neben einem Drei-Gänge-Menü des Hauses prägen Zauberkunst, Showtanz und Gesang das Programm. Holger Salmen führt als Bauchredner und Entertainer durch den Abend, während Roy Reinker mit modernen Formen des Bauchredens auftritt. Cara Julienne zeigt Akrobatik und Burlesque, Fräulein Fabelwesen verbindet Feuer- und Lichtkunst mit Tanz, und Peter Valance präsentiert Illusionen.

Die Veranstaltung versteht sich als Angebot für Teams und Familien, erfordert eine vorherige Anmeldung unter www.agenturfirstcontact.de/christmas-variete und sieht einen Kartenpreis von 110 Euro vor.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

AniLorak und „The History of Rock“ in Magdeburg

AniLorak gibt im mach|werk ein Rock-Konzert unter dem Titel „The History of Rock“. Das Doppel-Duo besteht aus Karo Blasek und Jeanine, bekannt aus der AC/DC-Frauenband Black/Rosie, sowie Kai-Uwe Scheffler von der Status-Quo-Tributeband Quotime und Drummer Jens. Zusammen bringen sie ein vielseitiges Rock- und Pop-Programm auf die Bühne, das von ihrer langjährigen Musikerfahrung lebt.

Schlagfertig und mit viel Bühnencharme führen sie durch die Geschichte des Rock und interpretieren weltbekannte Songs neu. Das Repertoire reicht von Melissa Etheridge, Janis Joplin und AC/DC bis zu Bryan Adams, Tina Turner, P!nk und Donna Summer. In klassischer Rock’n’Roll-Besetzung aus Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug entsteht ein energiegeladenes Konzerterlebnis, das sowohl Klassiker als auch moderne Titel umfasst.

Die Show findet am 19. Dezember ab 20 Uhr im mach|werk am Breiten Weg statt.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es mehr im Vorverkauf für "Die Weihnachtsgans Auguste" um 9 und um 10.30 Uhr und für "Scrooge - Eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest" um 10.30 und 18 Uhr im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für "Schrille Nacht" um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für "Einmal immer" um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 und für "Die Schneekönigin" um 19 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Eine Warteliste gibt es auch für das Puppenspiel "Der Nussknacker" um 18 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Restkarten erhältlich.