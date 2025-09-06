weather wolkig
  4. Bessere Arbeitsbedingungen: Nächster Schritt für den Orchesterprobensaal für das Theater Magdeburg

Lange hat das Orchester des Theaters für die Stadt Magdeburg nicht die erste Geige gespielt. Nun soll der Bau eines Orchesterprobenraums endlich starten können.

Von Sabine Lindenau 06.09.2025, 08:00
In der einstigen Turnhalle an der Brandenburger Straße in Magdeburg soll ein Orchesterprobensaal eingerichtet werden.
Magdeburg. - Vor wenigen Tagen wurde das Magdeburger Theater von einem Fachmagazin zum „Theater des Jahres“ gekürt. Doch hinter den Kulissen gibt es vor allem für das Orchester schlechte Arbeitsbedingungen. Das soll sich jetzt ändern.