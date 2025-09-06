Lange hat das Orchester des Theaters für die Stadt Magdeburg nicht die erste Geige gespielt. Nun soll der Bau eines Orchesterprobenraums endlich starten können.

Nächster Schritt für den Orchesterprobensaal für das Theater Magdeburg

In der einstigen Turnhalle an der Brandenburger Straße in Magdeburg soll ein Orchesterprobensaal eingerichtet werden.

Magdeburg. - Vor wenigen Tagen wurde das Magdeburger Theater von einem Fachmagazin zum „Theater des Jahres“ gekürt. Doch hinter den Kulissen gibt es vor allem für das Orchester schlechte Arbeitsbedingungen. Das soll sich jetzt ändern.