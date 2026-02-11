Lernen in Magdeburg Nächster Schritt für Magdeburger Förderschule „Hand in Hand“
Ein alter Schulstandort im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt soll wiederbelebt werden. Doch die Kosten sind eine Herausforderung.
Magdeburg. - Die umfassende Sanierung und der Ausbau des derzeit leerstehenden Schulstandorts Gneisenauring für die Förderschule „Hand in Hand“ steht für Magdeburg auf dem Stundenplan. Nun gab es dazu einen Beschluss im Magdeburger Stadtrat - samt einer neuen Hausaufgabe.