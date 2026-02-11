Ein alter Schulstandort im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt soll wiederbelebt werden. Doch die Kosten sind eine Herausforderung.

Blick über den Schulhof am Gneisenauring im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt, wo die Förderschule „Hand in Hand“ eine neue Heimat finden soll.

Magdeburg. - Die umfassende Sanierung und der Ausbau des derzeit leerstehenden Schulstandorts Gneisenauring für die Förderschule „Hand in Hand“ steht für Magdeburg auf dem Stundenplan. Nun gab es dazu einen Beschluss im Magdeburger Stadtrat - samt einer neuen Hausaufgabe.